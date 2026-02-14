Primi passi per la rinascita dell’ex albergo di Is Zuddas, sarà trasformato in una posada del Cammino Minerario di Santa Barbara

Il comune di Santadi oggi ha annunciato che i «primi 500.000 euro destinati alla rinascita di una parte dell’ex albergo di Is Zuddas sono finalmente realtà. È un passo che profuma di futuro. Un tassello che si aggiunge al percorso iniziato il 21 febbraio 2021, quando il nostro Comune ha sottoscritto la convenzione con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara per dare vita alla Posada e alla sua ippovia, un progetto capace di unire accoglienza, natura e identità del territorio».

È solo l’inizio.

Con questa prima parte di riqualificazione sarà possibile affidare la gestione a terzi, rendendo attiva l’ ospitalità per pellegrini e turisti. Una volta completati e rendicontati questi interventi, sarà possibile ottenere ulteriori finanziamenti, per proseguire il recupero dell’intera porzione dell’area, oggetto dell’accordo. Passo dopo passo, stiamo riportando vita in un luogo che per anni è rimasto in silenzio. Un luogo che presto potrà tornare a essere vissuto, attraversato, raccontato – conclude il comune di Santadi -. E continueremo ad accompagnare la comunità in ogni fase di questo grande cammino.»