14 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomePoliticaAmmortizzatori socialiMobilità in deroga cancellata, l’assessore Emanuele Cani: «Decisione grave, il Governo intervenga per tutelare i lavoratori e convochi il tavolo»
Ammortizzatori sociali

Mobilità in deroga cancellata, l’assessore Emanuele Cani: «Decisione grave, il Governo intervenga per tutelare i lavoratori e convochi il tavolo»

0
313Views

«La decisione del Mef di non rinnovare la copertura per la cassa integrazione in deroga agli ex Alcoa è molto grave. Sono numerosi i lavoratori e le loro famiglie che da anni sono coperti da questo ammortizzatore a causa del protrarsi delle vertenze, in primis quelli di Sider Alloys. Chiediamo pertanto al Governo di intervenire subito per tutelare tutti i lavoratori scoperti e accelerare sui piani di rilancio e investimento sui quali lavoriamo da tempo.»

Lo afferma l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani commentando quanto emerso dalla legge di bilancio.

«Nel contempo conclude l’assessore Emanuele Caniavanziamo di nuovo la richiesta di fare il punto sulla vertenza in atto al fine di trovare le possibili soluzioni per un riavvio della produzione di alluminio nello stabilimento dí Portovesme.»

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Mobilità in deroga,
Primi passi per la r

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Energie rinnovabili
Biomasse residuali:
Carbosulcis
Carbosulcis, il prog
Ambiente
Il 19 gennaio l&#821
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY