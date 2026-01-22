Via libera, alla Camera dei deputati, alla legge sui Cammini. Mauro Usai (CMSB): «Una vittoria per i territori»

La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara accoglie con grande soddisfazione l’approvazione all’unanimità, alla Camera dei deputati, della legge quadro sui Cammini d’Italia.

«È un passaggio storico che riconosce il valore strategico dei cammini come strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e come leve di sviluppo sostenibile per i territori – dichiara Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara -. La definizione di standard di qualità, sicurezza e accessibilità, insieme all’istituzione di una banca dati nazionale e di una cabina di regia al Ministero del Turismo, rappresenti un passo decisivo verso una governance coordinata del turismo lento.»

«Il Cammino Minerario di Santa Barbara, esempio virtuoso di recupero e narrazione del patrimonio minerario, ambientale e culturale del Sud Ovest della Sardegna, si riconosce pienamente nello spirito di questa legge: da anni, infatti, lavoriamo con i territori e le comunità locali affinché, il cammino, sia non solo un’esperienza di viaggio, ma un progetto di sviluppo sostenibile, inclusivo e rispettoso dei luoghi e delle persone. Auspichiamo – conclude Mauro Usai – una rapida conclusione dell’iter parlamentare e una concreta attuazione delle misure previste.»