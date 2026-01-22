Ciclone Harry. Ignazio Locci (presidente CAL): «Quantificati i danni, servono risorse e tempi certi»

«È auspicabile che Stato e Regione facciano ricorso in tempi brevi agli strumenti normativi a disposizione per garantire ai Comuni, che hanno subito danni, un adeguato ristoro. Gli enti locali stanno caricando i dati relativi ai danni causati dal ciclone Harry all’interno del sistema informatico, perciò appena terminerà la quantificazione sarà necessario trovare le modalità burocratiche per un ristoro tempestivo. È necessario anche un passo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la Protezione civile, per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.»

Lo ha detto oggi Ignazio Locci, presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna.