E’ stata presentata stamane in Provincia, a Carbonia, la Scuola di Formazione Continua per la Pubblica Amministrazione Locale del Sulcis Iglesiente

E’ stata presentata stamane nella sala consiliare della Provincia del Sulcis Iglesiente, in via Mazzini, a Carbonia, la Scuola di Formazione Continua per la Pubblica Amministrazione Locale del Sulcis Iglesiente, iniziativa promossa con l’obiettivo di rafforzare competenze e capacità operative della pubblica amministrazione locale. All’incontro hanno preso parte il presidente della Provincia, Mauro Usai, e i rappresentanti dell’ente di formazione professionale Imedia Srl, partner del progetto.

La Scuola, gratuita per gli enti aderenti, nasce per rispondere in maniera strutturata alle esigenze di aggiornamento e qualificazione del personale degli enti locali, in un contesto caratterizzato da continui cambiamenti normativi e organizzativi. Il percorso formativo sarà orientato allo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali, con particolare attenzione ai processi di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

All’iniziativa hanno già aderito 13 Comuni del territorio, per un totale di oltre 400 dipendenti pubblici coinvolti. Un risultato significativo che testimonia l’interesse e la necessità diffusa di strumenti formativi qualificati e continuativi.

La formazione sarà inoltre aperta anche agli amministratori locali, con l’obiettivo di favorire una crescita

condivisa delle competenze e migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa a tutti i livelli.

«Oggi non presentiamo semplicemente un progetto formativo: oggi costruiamo una visione – ha detto il presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai -. Una pubblica amministrazione più preparata, più consapevole, più vicina ai cittadini nasce dalla crescita delle persone che ogni giorno la rendono viva. Questa Scuola di Formazione Continua è un investimento concreto sul futuro del nostro territorio, perché significa dare strumenti, competenze e dignità professionale a chi opera nei nostri Comuni. Significa accompagnare il cambiamento, governarlo e non subirlo. La straordinaria adesione già registrata dimostra che esiste una comunità amministrativa pronta a mettersi in gioco, a migliorarsi, a fare squadra. È da qui che ripartiamo: dalle persone, dalla loro voglia di crescere e di servire al meglio le nostre comunità – ha concluso il presidente Mauro Usai nel corso della conferenza, sottolineando l’importanza strategica del progetto per il rafforzamento delle istituzioni locali -. Il Sulcis Iglesiente ha bisogno di istituzioni forti, moderne e capaci di rispondere alle sfide del presente. E noi oggi stiamo ponendo una pietra importante in questa direzione.»

La Scuola di Formazione Continua rappresenta, dunque, un passo concreto verso una pubblica amministrazione più efficiente, aggiornata e vicina ai bisogni del territorio. In quest’ottica la Provincia sta mettendo a punto un progetto di stazione unica appaltante e reclutamento del personale per gli enti locali.