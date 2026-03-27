E’ stato costituito a Cortoghiana il settimo circolo di Sinistra Futura nel Sulcis Iglesiente, segretario è Walter Cannea, tra le adesioni c’è anche quella di Bruno Rigato

E’ stato costituito a Cortoghiana il settimo circolo di Sinistra Futura nel Sulcis Iglesiente, quindicesimo in Sardegna.

«Fin dalla sua nascita, Sinistra Futura si pone l’obiettivo di ascoltare e comprendere i cittadini e i territori, approfondendone criticità, esigenze e prospettive di sviluppo – si legge in una nota del coordinatore provinciale Gianluca Tocco -. La nascita del circolo di Cortoghiana rappresenta un passo significativo in questa direzione. Vogliamo consolidare con i cittadini il confronto e la partecipazione per la costruzione condivisa di soluzioni e il miglioramento della qualità della vita della comunità locale. A rafforzare il progetto contribuisce l’ingresso di figure di grande esperienza e valore, come Bruno Rigato, storico rappresentante del cristianesimo sociale cittadino, la cui presenza costituisce un importante elemento di arricchimento umano e politico.»

Alla guida del nuovo circolo è stato eletto segretario Walter Cannea, il cui contributo porterà nuove idee, energia e visione, consolidando ulteriormente l’azione di Sinistra Futura sul territorio.

Nel suo primo intervento, il neo segretario ha dichiarato: «Con estrema felicità e soddisfazione ho deciso di aderire al progetto politico di Sinistra Futura, accettando l’incarico di segretario del neo costituito Circolo di Cortoghiana. Sarà per me una preziosa occasione per dare il mio contributo in favore della comunità di Cortoghiana in particolare e delle periferie del vasto territorio di Carbonia in generale. Ringrazio chi mi ha dato fiducia, nella speranza che possa sostenermi e accompagnarmi in questo nuovo percorso. Sono certo che Sinistra Futura sarà il luogo adatto per promuovere iniziative politico-culturali e accogliere le istanze che i cittadini di Cortoghiana vorranno sottoporre alla nostra attenzione. Sarà inoltre un’importante occasione per dare la giusta attenzione ai valori cristiani che ispireranno la nostra azione politica».

A sottolineare il valore politico e sociale dell’iniziativa è intervenuta anche Luisa Poggi, segretaria cittadina di Sinistra Futura Carbonia: «Sinistra Futura continua a essere un luogo di confronto semplice e concreto, in cui si affrontano i problemi del territorio per costruire insieme idee per il futuro, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro e alla comunità. L’incontro tra esperienze diverse, come quella della sinistra storica e del cristianesimo sociale, dimostra che, quando si condividono valori comuni, è possibile costruire percorsi importanti insieme».

«Il percorso di crescita prosegue con determinazione, con l’obiettivo di costruire un futuro più giusto e inclusivo per la città di Carbonia e per tutto il Sulcis Iglesiente – conclude la nota del coordinatore provinciale -. Per queste ragioni, le porte dei circoli di Sinistra Futura saranno sempre aperte a chiunque voglia condividere criticità, idee e progetti per il futuro.»