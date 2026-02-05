5 February, 2026
Enti locali

Luisa Poggi (segretaria Sinistra Futura Carbonia): «La Commissione Pari opportunità venga riattivata e messa nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo culturale e sociale nel territorio comunale»

La segretaria cittadina di Sinistra Futura Carbonia ha inviato una nota al sindaco di Carbonia, al presidente del Consiglio comunale e ai capi gruppo, con la richiesta di riattivazione della commissione Pari opportunità.

«La Commissione Pari opportunità del comune di Carbonia, annunciata nel novembre 2022 come strumento centrale di contrasto alle discriminazioni di genere, si è rivelata un organismo privo di risorse e di reale volontà politicaha scritto Luisa Poggi -. Senza budget e supporto, grazie ai suoi componenti è comunque riuscita a promuovere un’iniziativa pubblica nel dicembre 2023, prima di scomparire del tutto dalla scena amministrativa. Da allora, nessuna attività, nessuna comunicazione, nessun segnale di esistenza concreta, nonostante la CPO sia ancora prevista dal regolamento comunale. Un silenzio che parla chiaro e che conferma come l’attenzione dell’amministrazione comunale alle pari opportunità sia stata ridotta a un adempimento formale e non sostanziale.»
«L’istituzione del Comitato Unico di Garanzia nel 2024, pur positiva, non sostituisce la Commissione Pari Opportunità, mai formalmente sciolta ha aggiunto Luisa Poggi -. Gli eventi in occasione del 25 novembre o dell’8 marzo appaiono come estemporanei eventi simbolici, “celebrazioni” pubbliche senza un organismo che possa realmente incidere sulle politiche comunali. Crediamo che le pari opportunità non si tutelino con le passerelle, ma con scelte politiche reali, pertanto, Sinistra Futura Carbonia chiede che la commissione Pari opportunità venga riattivata e messa nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo culturale e sociale nel territorio comunale.»

