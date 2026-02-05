Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu interviene sul progetto dell’Ekosarda relativo alla richiesta di realizzazione della discarica di Is Urigus

Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu ha diffuso una nota sul progetto dell’Ekosarda relativo alla richiesta di realizzazione della discarica di Is Urigus.

«E’ doveroso l’intervento di questo circolo PD al fine di fare chiarezza e dire la verità storica ed attuale, su questa vicenda ancora poco chiara – si legge nella nota -. Nella conferenza di servizi avvenuta il 27 gennaio, il nostro comune, rappresentato dalla sindaca, le argomentazioni avanzate sono apparse poco incisive, la stessa nomina dei consulenti da parte della giunta comunale, avvenuta tra l’altro in notevole ritardo, solo una settimana prima della conferenza, necessitava di ulteriori figure tecniche con esperienza provata nella materia in discussione. La debolezza degli argomenti posti, deriva anche dal fatto che in questi anni il comune non ha svolto nessuna delle attività di controllo, previste per legge.»

«Occorre ricordare e ribadire che nel 2018 (allora stessa sindaca), la Regione (prot. 8722 del 3.03.2018) chiedeva al comune di San Giovanni Suergiu, un esplicito parere sull’autorizzazione all’attività di cava all’Ekosarda, e che il consiglio comunale, non veniva assolutamente coinvolto, in quanto non portato all’o.d.g. in nessuna riunione di consiglio – aggiunge il Circolo PD di San Giovanni Suergiu -. Mentre, con “l’Intesa” (legge regionale 15/2002 art. 8) lo stesso Consiglio poteva vincolare quell’area urbanisticamente vietando il cambio di destinazione d’uso ed imponendo il ripristino ambientale. Pertanto, è nostro dovere come Circolo ed è diritto di tutti i cittadini, in base al principio di trasparenza sancito dalla costituzione all’art. 97, sapere quale attività ha posto in essere la sindaca in base agli obblighi stabiliti dalla legge regionale n 30/89 e DPR128/59. E ancora attendiamo smentite su quanto affermato dalla Ekosarda. Ovvero, se la sindaca aveva da tempo dato il suo informale consenso alla realizzazione della discarica.»

«Ricordiamo che il territorio di San Giovanni è in un momento di grande debolezza, a tutt’oggi, infatti, potrebbero essere avanzate altre richieste di discarica perché ci troviamo in totale mancanza di pianificazione sul governo del territorio, che spetterebbe al Comune con il Puc (dimenticato e tanto sbandierato in campagna elettorale) – conclude la nota del Circolo PD di San Giovanni Suergiu -. Tutte queste argomentazioni fanno parte dei gravi motivi che ci hanno indotto a togliere il nostro sostegno a questa amministrazione. Mentre, continueremo a batterci contro la discarica sapendo che non servono chiacchiere e propaganda, che illudono i cittadini e mal rappresentano la realtà, ma atti concreti. Come quelli posti in essere dall’assessorato regionale dell’Industria, unica istituzione che finora ha saputo produrre qualcosa di concreto, senza chiacchiere e propaganda.»