5 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeEconomiaPosteA Domusnovas sono iniziati i lavori del progetto Polis per l’ufficio postale. La continuità dei servizi è garantita da una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Musei
Poste

A Domusnovas sono iniziati i lavori del progetto Polis per l’ufficio postale. La continuità dei servizi è garantita da una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Musei

0
174Views

partiti oggi, anche nell’ufficio postale di Domusnovas, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Scusandosi con i cittadini per le eventuali temporanee difficoltà, durante l’intero periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Domusnovas la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Musei, via Vittorio Emanuele. La postazione sarà operativa da venerdì 6 febbraio secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ufficio postale di Domusnovas riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di 40 giorni.

FOLLOW US ON:
La ricerca artistica
Il Circolo PD di San

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Poste
Nell’ufficio p
Poste
Poste italiane: nel
Poste
A Buggerru l’u
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY