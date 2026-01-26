Sinistra Futura e M5S accolgono con soddisfazione la delibera della Regione Sardegna, nell’ambito dell’Agenda Urbana FESR 2021-2027, che destina 2.290.000 euro al comune di Carbonia

Sinistra Futura e Movimento 5 Stelle accolgono con soddisfazione la delibera della Regione Sardegna, nell’ambito dell’Agenda Urbana FESR 2021-2027, che destina 2.290.000 euro al comune di Carbonia. Il finanziamento rappresenta un’opportunità importante per una città segnata da fragilità strutturali, finalizzata a migliorare servizi, vivibilità urbana e inclusione sociale.

«È fondamentale che l’attuazione avvenga in modo trasparente e partecipato, rispondendo ai bisogni reali della comunità – sostengono Luisa Poggi, segretaria cittadina di Sinistra Futura Carbonia, e Gianluca Lai, portavoce comunale del Movimento 5 Stelle Carbonia -. Sinistra Futura e M5S seguiranno con attenzione l’utilizzo delle risorse affinché producano risultati concreti e duraturi per tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione ai quartieri e alle frazioni più popolose.»