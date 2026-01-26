27 January, 2026
Sanità

Presentate stamane al centro direzionale della ASL Sulcis Iglesiente le attività di prevenzione, controllo e vigilanza svolte sul territorio dai medici veterinari

0
214Views

E’ stata inaugurata oggi la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, evento organizzato per portare all’attenzione pubblica e dei media il ruolo strategico dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, protagonisti silenziosi della tutela della salute collettiva.

I medici veterinari della ASL Sulcis Iglesiente hanno incontrato la stampa nella sala riunioni del Centro direzionale di via Dalmazia, a Carbonia, presente il neo direttore generale della ASL Sulcis Iglesiente, Paolo Cannas, per la presentazione delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza svolte sul territorio.
Quello svolto dai veterinari è un lavoro quotidiano, spesso poco visibile, che incide direttamente sulla sicurezza degli alimenti, sulla prevenzione delle malattie, sul benessere animale e sulla protezione dell’ambiente, secondo il principio di One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale ed ecosistemica.
I lavori sono stati aperti con la proiezione di un breve video che, attraverso immagini e testimonianze, presenta il lavoro dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale lungo l’intera filiera agro-zootecnico-alimentare.

 

POST TAGS:
Sanità
Sanità
Sanità
