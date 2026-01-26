International Conference on the Energy Transition a Cagliari e Carbonia: dialogo globale sulla “giusta transizione” e accordo Sotacarbo–comunità carbonifere ucraine

Dal 27 al 29 gennaio 2026 Cagliari e Carbonia ospiteranno l’International Conference on the Energy Transition – “Towards a Sustainable Future: policies, technologies, and finance for the energy transition”. La conferenza organizzata da Sotacarbo riunirà decisori politici del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e della Regione Sardegna, rappresentanti dell’industria dell’energia e della comunità scientifica mondiale.

Le prime due giornate, in programma al T Hotel di Cagliari (27-28 gennaio), saranno dedicate agli scenari globali di transizione energetica, alle politiche regionali, alle tecnologie low‑carbon e all’idrogeno verde, con sessioni tematiche che prevedono l’intervento di esperti di rilievo internazionale in rappresentanza di tutti i continenti, tra i quali Carl Greenfield dell’Agenzia internazionale dell’Energia (IEA) e Paolo Bertoldi che illustrerà l’ultimo rapporto dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite.

La terza giornata (29 gennaio) si svolgerà al Sotacarbo Research Centre di Carbonia e sarà incentrata su un workshop che approfondirà le opportunità della giusta transizione per l’Unione europea e con attenzione particolare al caso del Sulcis Iglesiente e a ruolo del progetto Refuel, definito strategico dalla Commissione europea. Il workshop vedrà anche la partecipazione di vari rappresentanti europei che illustreranno la propria esperienza in progetti simili.

Nel corso della terza giornata verrà sottoscritto un accordo di collaborazione tra Sotacarbo e l’associazione delle Comunità carbonifere dell’Ucraina (Accu) per la transizione delle ex aree carbonifere verso un’economia basata sulle fonti rinnovabili e su uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista sociale e ambientale.

«La nostra volontà di attivare una collaborazione con Sotacarbo, nasce dall’esigenza di beneficiare della sua esperienza come modello vincente nel campo della transizione energetica in un’area che era basata sull’industria carbonifera. Il nostro memorandum mira a proprio promuovere lo scambio di competenze, dati analitici e migliori pratiche dell’innovazione e della trasformazione socioeconomica dei territori precedentemente dipendenti dal carbone, in linea con gli approcci europei e internazionali», spiega il direttore esecutivo Andriy Tabinskyy.

«La giusta transizione rappresenta una delle sfide più complesse e decisive del nostro tempo, ma anche una straordinaria opportunità di sviluppo sostenibile e condiviso, dove la cooperazione internazionale può essere decisiva per comunità molto diverse e lontane ma ugualmente chiamate a confrontarsi con la sfida globale della transizione energetica. L’accordo con Accu e lo scambio di buone pratiche è un esempio di come la cooperazione internazionale possa essere d’aiuto a vincere questa sfida del passaggio, in modo equo dal punto di vista sociale, da un sistema basato in gran parte su fonti fossili di energia a uno fondato su energie rinnovabili, efficienza energetica e tecnologie pulite – spiega Mario Porcu, amministratore unico della Sotacarbo -. Con questo evento vogliamo promuovere un dialogo aperto tra comunità scientifica e pubblico, per favorire una maggiore consapevolezza sulle scelte che determineranno il nostro sviluppo.»

​L’evento è aperto a studenti universitari, dottorandi, giovani ricercatori, amministratori locali e cittadini interessati alla sostenibilità, con servizio di traduzione simultanea italiano-inglese. La partecipazione alla conferenza, gratuita e limitata ai primi 150 utenti registrati.