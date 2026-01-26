Al via stamane, all’AUSI, a Monteponi, il corso sull’intelligenza artificiale per i dipendenti della provincia del Sulcis Iglesiente

Questa mattina, nella sede dell’AUSI, a Monteponi, è iniziato il corso dedicato ai dipendenti della provincia del Sulcis Iglesiente per «conoscere e saper usare l’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione».

Il corso mira a fornire ai dirigenti e funzionari della Pubblica amministrazione competenze pratiche e teoriche sull’intelligenza artificiale, con un focus su come implementarla efficacemente nel rispetto delle normative.

I partecipanti potranno apprendere cosa sia l’intelligenza artificiale, quali sono i suoi ambiti di applicazione, come utilizzarla e i vincoli legali legati al suo impiego.

Per la Pubblica amministrazione l’intelligenza artificiale rappresenta non solo una sfida, ma soprattutto un’opportunità senza precedenti per migliorare l’efficienza, la qualità e l’accessibilità dei servizi pubblici.

«Obiettivo del corso è quello di fornire le competenze essenziali per navigare con successo questa transizione, posizionando la provincia del Sulcis Iglesiente come un modello di innovazione e eccellenza nel panorama regionale – spiega il presidente Mauro Usai -. Investire nella formazione sull’IA significa preparare la PA alla profonda trasformazione digitale in atto, migliorando l’efficienza operativa e provando a rispondere alle crescenti aspettative dei cittadini, in particolare delle fasce più giovani.»

Il corso è articolato in 5 moduli per complessive 25 ore di formazione erogate in presenza. Seguirà il corso per istruttori e operatori.