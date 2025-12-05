Evento conclusivo per la 1ª Scuola di Alta Formazione del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro

La Scuola di Alta Formazione del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro si prepara a celebrare la conclusione, per il 2025, del percorso formativo intensivo, articolato in oltre 140 ore, dedicato alla sicurezza e allo sviluppo delle competenze manageriali delle imprese del territorio, con un evento dal titolo “Guidare un’impresa nella complessità del mercato globale”.

L’evento finale, aperto al pubblico, rappresenterà un momento di confronto e condivisione di esperienze, visioni strategiche e modelli di gestione aziendale maturati durante il percorso. L’iniziativa offrirà inoltre l’opportunità di ascoltare le testimonianze di figure di primo piano che hanno guidato con successo realtà complesse in contesti nazionali e internazionali altamente competitivi.

Tra gli ospiti attesi interverranno Nicola Vacca, amministratore delegato del gruppo Special Car, protagonista della trasformazione della storica concessionaria di famiglia in un polo multimarca leader in Sardegna; Stefano Melis, direttore generale del Cagliari Calcio dal 2022 ed ex dirigente di realtà internazionali come Real Madrid, Nike, Puma e Vans; e Andrea Alessandro Muntoni, amministratore delegato di Fluorsid, ingegnere ambientale con oltre 25 anni di esperienza e membro del consiglio di amministrazione dell’azienda dal 2020.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di Enrico Caboni, presidente del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano. A moderare l’incontro saranno Francesco Sabatini, direttore commerciale Sosor, e Simone Rivano, direttore generale del Consorzio.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 12 dicembre, alle 10, nella sala convegni del Consorzio Industriale, in Strada Provinciale 61, Km 4, a Villacidro.