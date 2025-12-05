5 December, 2025
Sanità

Sant’Anna Arresi: oltre cento vaccinazioni in un giorno, un servizio vicino ai cittadini più fragili

0
108Views

Ieri, a Sant’Anna Arresi, si è tenuto l’open day vaccinale organizzato dal Comune in collaborazione con la Asl Sulcis Iglesiente, nel corso del quale sono state somministrate oltre cento dosi di vaccino. Questo ha permesso a persone anziane e fragili di ricevere il vaccino antinfluenzale senza doversi spostare fuori sede né ricorrere a una prestazione privata a pagamento.

«In un periodo in cui il servizio sanitario di base attraversa una fase di forte difficoltà, anche iniziative che possono sembrare ordinarie assumono un’importanza particolarmente rilevantesottolinea il sindaco Paolo Luigi Dessì -. Queste azioni dimostrano la volontà dell’Amministrazione comunale di mettere in campo ogni sforzo possibile per attenuare le criticità che possono mettere a rischio la salute dei cittadini. Allo stesso tempo, confermano che quando le istituzioni dialogano e collaborano con spirito costruttivo, è possibile individuare soluzioni efficaci che si trasformano in risultati concreti e utili alla comunità.»

«Il comune di Sant’Anna Arresi desidera inoltre ringraziare il prezioso contributo dei responsabili della Asl Sulcis Iglesiente e dei medici che hanno reso possibile lo svolgimento delle vaccinazioni direttamente in sedeconclude Paolo Luigi Dessì -. Un impegno che ha evitato disagi per gli utenti, che altrimenti sarebbero stati costretti a recarsi fuori territorio o, in alcuni casi, a rinunciare alla prestazione vaccinale o ricorrere a una prestazione privata a pagamento.»

 

POST TAGS:
Evento conclusivo pe

giampaolo.cirronis@gmail.com

