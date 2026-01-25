Domani, 26 gennaio, si inaugura la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: assemblea aperta alla ASL Sulcis Iglesiente

Domani, 26 gennaio, si inaugura la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, per portare all’attenzione pubblica e dei media il ruolo strategico dei Medici Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, protagonisti silenziosi della tutela della salute collettiva.

Un lavoro quotidiano, spesso poco visibile, che incide direttamente sulla sicurezza degli alimenti, sulla prevenzione delle malattie, sul benessere animale e sulla protezione dell’ambiente, secondo il principio di One Health, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale ed ecosistemica.

In questo contesto, i Servizi Veterinari della ASL Sulcis Iglesiente incontrano la stampa domani alle ore 10.00, presso la sede di via Dalmazia a Carbonia, in un’assemblea aperta dedicata alla presentazione delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza svolte sul territorio.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato un breve video che documenta, attraverso immagini e testimonianze, il lavoro dei Medici Veterinari del SSN lungo l’intera filiera agro-zootecnico-alimentare.

Un’occasione per rendere visibile un presidio essenziale di salute pubblica che opera ogni giorno a tutela dei cittadini.