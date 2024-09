Una nutrita delegazione dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis ha partecipato stamane all’assemblea dei lavoratori della Portovesme srl

I sindaci componenti l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis hanno appreso con estremo stupore la decisione della Glencore di proseguire le produzioni, ad eccezione del forno Waelz per il trattamento dei fumi di acciaieria. Tale decisione desta grande preoccupazione per le innegabili ricadute occupazionali che comporterà e sul futuro stesso della Portovesme S.r.l.. Sono infatti a rischio tantissimi posti di lavoro che non potranno essere facilmente recuperati, non esistendo alcun piano strategico di rinascita del Polo Industriale di Portovesme né di riconversione dello stesso. Questa mattina, in delegazione, i Sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis sono presenti all’assemblea generale dei metalmeccanici, convocata con urgenza dai Sindacati di categoria. I Sindaci auspicano, infine, che la Regione Sardegna e il Governo Nazionale, si schierino al fianco dei lavoratori, sostenendo le loro rivendicazioni, al fine di garantire un futuro anche al comparto industriale del Sulcis Iglesiente.

I sindaci dei Comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio