Sinistra futura: «Un’altra grave vertenza industriale colpisce la nostra Regione. La comunità di Sinistra Futura si stringe ai lavoratori e lavoratrici»

«Continuano a manifestarsi gli effetti devastanti dell’inerzia della Giunta Solinas e della sua maggioranza. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una crisi industriale che colpisce i lavoratori e le lavoratrici della nostra comunità. La Glencore, nonostante gli annunci e le rassicurazioni precedenti, ha deciso di fermare la linea zinco, lasciando attivo solo il Waelz per il trattamento dei fumi di acciaieria. Questa scelta mette in pericolo il futuro di tanti lavoratori, che si trovano ora a dover affrontare un dramma occupazionale e sociale.»

Lo scrive, in una nota, la segreteria regionale di Sinistra Futura.

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti loro, e assicuriamo che saremo al loro fianco in questa difficile battaglia. Non possiamo permettere che multinazionali senza scrupoli sfruttino la loro posizione di potere a discapito della dignità e dei diritti dei lavoratori – conclude Sinistra futura -. Ci impegneremo con tutte le nostre forze affinché questa crisi trovi una soluzione positiva, e continueremo a lottare per difendere il lavoro e la giustizia sociale nel nostro territorio.»