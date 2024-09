Il tenente di vascello pilota Domenico Pascariello è il nuovo comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte

Il tenente di vascello pilota Domenico Pascariello, di origini campane, è il nuovo comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte. Si è svolta oggi, presso il caratteristico ed affascinante “Giardino di Note” del comune di Carloforte, la cerimonia di passaggio di consegne fra il tenente di vascello Giulio Martorella ed il tenente di vascello Domenico Pascariello, alla presenza del contrammiraglio Giovanni Stella, comandante della Direzione marittima di Cagliari.

Il tenente di vascello Domenico Pascariello è subentrato al parigrado Giulio Martorella, destinato presso la Capitaneria di porto di Messina, che ha cessato l’incarico dopo oltre tre anni alla guida dell’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte, giunto sull’Isola di San Pietro, come titolare dell’Ufficio, nel mese di settembre del 2021.

Il Direttore marittimo di Cagliari, contrammiraglio Giovanni Stella, nel ringraziare il comandante Giulio Martorella per l’abnegazione e competenza dimostrate, ha evidenziato due eventi di fondamentale importanza che hanno caratterizzato il suo periodo di comando, ovvero, l’acquisizione di due nuove sistemazioni logistiche e d’ufficio per il personale ed il Circomare – anche grazie all’intensa collaborazione con la locale amministrazione civica e l’Agenzia regionale del Demanio, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Cagliari – nonché il supporto tecnico garantito per l’istituzione, nel porto di Carloforte, di una port facility che consentirà di far sbarcare passeggeri imbarcati su navi da crociera alla fonda, in transito nel canale di San Pietro.

Il contrammiraglio Giovanni Stella, nel dare il benvenuto al nuovo comandante Domenico Pascariello, ha assicurato la completa disponibilità della Direzione marittima a fornire il necessario supporto per le future attività istituzionali che vedranno impegnato l’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte per il conseguimento di risultati sempre più importanti e prestigiosi, sia per la Guardia Costiera, sia per la comunità tabarchina.

Il comandante Domenico Pascariello è entrato nel Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera nel 2012, dopo aver vinto il concorso per allievi ufficiali all’Accademia navale di Livorno. Destinato, al termine degli studi accademici, sul pattugliatore della Guardia costiera “Nave O. Corsi – CP906”, ha partecipato a diverse operazioni di ricerca e soccorso, di contrasto alla pesca illegale e di controllo delle aree marine protette italiane. Nel settembre 2019 ha iniziato il percorso di formazione per entrare a far parte della componente aerea del Corpo, conclusosi con il conseguimento del brevetto da pilota militare e la conseguente abilitazione come pilota di elicottero, a seguito della quale è stato destinato presso la 4ª Sezione Volo Elicotteri G.C. Cagliari – Decimomannu.

«Il dialogo, la ricerca della collaborazione e della serenità dell’ambiente lavorativo – ha dichiarato il comandante Domenico Pascariello – saranno alla base delle mie future decisioni, in quanto costituiscono la chiave di volta per il perseguimento di obiettivi comuni e sempre più ambiziosi.»