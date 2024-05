Il Direttore marittimo di Cagliari ha visitato l’Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Carloforte

A pochi giorni dall’avvenuto passaggio di consegne a Cagliari, per l’assunzione del nuovo incarico di Direttore marittimo e Comandante del porto di Cagliari, il Capitano di Vascello (CP) Giovanni Stella ha già avviato i sopralluoghi presso i dipendenti comandi della Guardia Costiera, al fine di verificare lo stato dell’arte, le questioni di interesse ed i progetti futuri di ogni ufficio e, soprattutto, ascoltare il Personale in servizio, mostrando la consuetudinaria vicinanza della Direzione marittima di Cagliari ai propri militari: nella giornata dell’8 maggio, difatti, il Direttore marittimo è stato ospite dell’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte, accolto dal Comandante dell’Ufficio, Tenente di Vascello (CP) Giulio Martorella e dai militari in servizio.

Dopo una breve assemblea con il Personale, il Comandante Giulio Martorella ha sinteticamente illustrato al Direttore marittimo la realtà e le peculiarità del porto di Carloforte e dell’intero Circondario marittimo, nonché i vari sviluppi, soprattutto in chiave logistica, ottenuti nei quasi tre anni di Comando effettuati nel sorgitore tabarchino. A seguire, a verifica dell’attuale situazione infrastrutturale del comprensorio, è stato svolto sopralluogo in entrambe le nuove strutture recentemente acquisite dalla Guardia Costiera di Carloforte, ovverosia, l’Osservatorio astronomico (quale sede logistica) e l’immobile denominato “Villa Gandolfo”, che sarà, nel prossimo futuro, la nuova sede del Comando.

Al termine della visita, nel prendere atto dei vari progetti in essere e nel ringraziare il Comandante Giulio Martorella per il lavoro svolto, il Direttore marittimo di Cagliari ha voluto raccomandare, per il prosieguo delle attività, di continuare nel solco sin qui tracciato, adoperandosi al massimo delle proprie capacità per giungere nel più breve tempo possibile agli obiettivi di riqualificazione logistica dell’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte, a beneficio dei servizi istituzionali resi alla collettività e del benessere del personale in servizio.