Per la prima volta una nave da crociera è arrivata a Carloforte: scambio di Crest a bordo della “Explora II”

Oggi, 13 giugno 2025, è arrivata, per la prima volta, nell’acque antistanti l’Isola di San Pietro, la nave da crociera Explora II della compagnia di navigazione Explora Journeys, il brand di MSC Crociere, progettata per offrire un’esperienza di viaggio esclusiva e personalizzata, in linea con il concetto di “luxury lifestyle”. Centinaia di crocieristi sono sbarcati a Carloforte, in cerca delle meraviglie che l’Isola di San Pietro ha da offrire.

Durante la cerimonia inaugurale, svoltasi a bordo della Explora II, il tenente di vascello Domenico Pascariello, capo dell’Ufficio circondariale marittimo e comandante del porto di Carloforte, dopo il tradizionale scambio di Crest, ha ringraziato per l’accoglienza il comandante della nave e tutto il suo equipaggio ed ha sottolineato il successo del progetto che ha visto coinvolti, negli ultimi due anni, tutte le figure centrali in ambito marittimo della zona del canale di San Pietro.

«Ringrazio per il prezioso lavoro ed il fondamentale contributo il comune di Carloforte, il Dipartimento ARPAS, la Polizia di Frontiera ed il Commissariato di Carbonia, la Corporazione Piloti di Sant’Antioco – Portovesme – Oristano, il gruppo ormeggiatori di Carloforte, l’Agenzia Plaisant, la società Marine Sifredi e la compagnia di navigazione Delcomar.»

Il comandante Domenico Pascariello ha, inoltre, evidenziato l’importanza del costante coordinamento svolto dalla Direzione Marittima di Cagliari e dal Sig. Direttore Marittimo – Ammiraglio Giovanni Stella, che in prima persona si è interessato a questo ambizioso progetto, rimarcando ancora una volta la vicinanza ed il supporto quotidiano della Direzione marittima a tutti i suoi uffici dipendenti.

A conclusione del suo intervento, dopo aver nuovamente ringraziato il comandante della nave “Explora II” per l’accoglienza e tutte le autorità civili e militari presenti, Il comandante Domenico Pascariello si è soffermato sull’importanza del traguardo raggiunto per una realtà come quella Carolina, dichiarando: «La cerimonia odierna rappresenta il punto di partenza di questa nuova avventura che permetterà ad una moltitudine di persone di ammirare le meraviglie naturalistiche, storiche e culinarie che Carloforte e tutta l’isola di San Pietro hanno da offrire, e di far conoscere sempre di più l’affascinante e peculiare cultura tabarchina».