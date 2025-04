A Carloforte le iniziative della “Giornata del Mare e della cultura marinara”

L’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte, in occasione della ricorrenza della “Giornata del Mare e della cultura marinara”, ha organizzato, in collaborazione con il comune di Carloforte, la Società Nazionale di Salvamento di Carloforte e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, diverse iniziative finalizzate alla promozione del mare e della cultura marinara, rivolte agli studenti dell’Istituto Globale di Carloforte.

La prima iniziativa a favore agli studenti delle classi quinte della scuola primaria si è svolta presso “Piazza della Repubblica” dove il Vicesindaco di Carloforte, Elisabetta Di Bernardo ed il Comandante Domenico Pascariello, hanno ricordato l’importanza del mare quale bene essenziale da proteggere e salvaguardare soprattutto per una realtà isolana come quella “Carolina”, ma anche la necessità di conoscere a pieno la sua “forza”. Proprio per questo, grazie anche alla collaborazione della Società nazionale di Salvamento, tutti gli alunni sono stati coinvolti in attività simulate di primo soccorso ed assistenza presso la banchina “Mamma Mahon” del porto di Carloforte, con la motovedetta CP 869 a fare da cornice durante le esercitazioni.

La seconda a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado si è svolta presso la Biblioteca Comunale “Edmondo de Amicis”, dove personale dell’Ufficio circondariale marittimo ha presentato i principali compiti istituzionali della Guardia costiera, coinvolgendo e stimolando tutti gli studenti in diverse tematiche quali la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza in mare.

Il filo conduttore delle due iniziative, oltre all’importanza del mare quale bene comune da conoscere e proteggere, è stato la centralità del ruolo della Guardia Costiera per la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino, degli ecosistemi e delle risorse ittiche; la quale da 160 anni si impegna in questo arduo e stimolante compito a favore della collettività.

«Una manifestazione organizzata – ha dichiarato il Comandante Domenico Pascariello – con l’auspicio che il mare e la cultura marinara sappiano affascinare le nuove giovani generazioni.»