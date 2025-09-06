6 September, 2025
Enti locali

Ricerca sul busto in bronzo realizzato in memoria di Erminio Ferraris: individuato l'autore che realizzò la scultura

Nell’ambito della ricerca promossa dal Consorzio Ausi e dal comune di Iglesias, finalizzata al restauro del busto in bronzo di Erminio Ferraris, storicamente ospitato nel giardino di Palazzo Bellavista, a Monteponi, è stato individuato l’autore che nel 1938 realizzò la scultura. Si tratta dello scultore torinese Edoardo Rubino.

Attivo in Italia e all’estero tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, come Giuseppe Sartorio, Edoardo Rubino era stato allievo di Odoardo Tabacchi all’Accademia Albertina e, successivamente, di Leonardo Bistolfi, importante esponente del Simbolismo Italiano.

Le sculture di Edoardo Rubino qualificano ancora oggi diversi spazi pubblici nazionali e internazionali: tra le sue opere si ricordano il monumento a Edmondo De Amicis in piazza Carlo Felice a Torino, il monumento equestre a Bartolomé Mitre a Buenos Aires e le sculture della Vittoria alata sui rostri dell’Altare della Patria a Roma.

Il restauro della statua e l’individuazione del suo autore rappresentano un ulteriore passo avanti nella riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale della città di Iglesias e del territorio.

