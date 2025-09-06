Lettera al direttore – di Mirco Gatti

Caro Direttore di “La Provincia del Sulcis Iglesiente”,

mi chiamo Mirco Gatti e ho scelto di villeggiare nel Vs. bellissimo territorio, con moglie e cagnolino proveniamo dalla provincia di Bologna e, per nostra ignoranza, non sapevamo che quasi tutte le spiagge del Vs. territorio sono interdette ai cani anche di piccola taglia con guinzaglio e museruola il che rende impossibile la fruizione. Mi permetto di segnalare che anche da noi in Riviera Romagnola fino a pochi anni fa vigeva lo stesso regolamento, ma in primis gli operatori economici del comparto turistico hanno chiesto ed ottenuto dagli Organi delle Amministrazioni comunali, provinciali, di area Metropolitana e regionali, di modificare i regolamenti per permettere ai possessori di pet di fruire delle spiagge e quindi aumentare l’indotto economico che, con la proibizione precedente e l’aumento esponenziale di vacanzieri con pet al seguito, limitava cospicuamente le entrate.

Mi rivolgo a Lei in qualità di Direttore di testata per approfondire il tema con la speranza che in una nostra prossima vacanza ci sia un nuovo regolamento che ci permetta di fruire delle bellissime spiagge che vi appartengono con il nostro pet.

Grazie

Mirco Gotti