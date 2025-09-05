La ASL Sulcis Iglesiente cerca un medico per l’ambulatorio di Portoscuso, avviata la manifestazione di interesse

E’ stata pubblicata sull’albo pretorio del sito aziendale la manifestazione di interesse per soli titoli finalizzata al conferimento di un incarico provvisorio di lavoro autonomo nell’ambito dell’assistenza primaria. L’incarico riguarda attività ambulatoriali e visite domiciliari da svolgersi presso l’ambulatorio della ASL all’interno del comune di Portoscuso, con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure ai cittadini residenti, rimasti senza medico di medicina generale dopo il pensionamento del dott. Medda.L’incarico sarà affidato secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di lavoro autonomo in situazioni straordinarie, per far fronte a necessità urgenti e indifferibili.«Garantire l’assistenza sanitaria in tutti i territori è per noi una priorità ––l’obiettivo è assicurare la presenza di un professionista che possa rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.»Nell’avviso sono indicati i requisiti richiesti, le modalità e il termine per la presentazione delle domande (entro il 12 settembre 2025)