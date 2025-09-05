Sabato 6 settembre, il servizio di Guardia Medica di Carbonia non potrà essere garantito dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Sabato 6 settembre 2025, il servizio di Guardia Medica di Carbonia non potrà essere garantito nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Per eventuali necessità negli altri orari è possibile rivolgersi ai seguenti punti di Guardia Medica:
San Giovanni Suergiu – Via Bellini, 1
Bacu Abis – Piazza Lamarmora, 1
Sant’Antioco – Via della Rinascita, 23
Resta sempre attivo il numero unico 118 per le emergenze sanitarie.
