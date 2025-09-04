5 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportIl 14 settembre, alle 16.00, scatta il campionato di Eccellenza: l’Iglesias gioca in casa con il Calangianus, il Carbonia a Tortolì
Sport

Il 14 settembre, alle 16.00, scatta il campionato di Eccellenza: l’Iglesias gioca in casa con il Calangianus, il Carbonia a Tortolì

0
188Views

Il 14 settembre, alle 16.00, scatta il campionato di Eccellenza: l’Iglesias gioca in casa con il Calangianus, il Carbonia sul campo della matrioola Tortolì. Sette giorni dopo, prima in casa per il Carbonia con il Taloro Gavoi e prima trasferta per l’Iglesias a Ossi, sul campo di una delle grandi favorite per la promozione in serie D, dove un anno fa si impose con un goal di Artur Sagitov, giocando il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Fabrizio Alvarenga. Sabato 27 settembre l’Iglesias in casa con la Ferrini, il Carbonia sul campo del Sant’Elena, a Settimo San Pietro. Il 5 ottobre Carbonia in casa con la matricola Buddusò, l’Iglesias in casa con l’Ilvamaddalena, squadra retrocessa dalla serie D e attrezzata per cercare di tornarvi subito. Il 12 ottobre, alla quinta giornata, primo scontro di fuoco per il Carbonia a Tempio, mentre l’Iglesias giocherà al Tonino Frogheri di Nuoro con la Nuorese. Il derby è in programma alla 12ª giornata, il 30 novembre a Iglesias, il 4 aprile a Carbonia.

Nel girone d’andata non sono previste soste. Vacanze di Natale e fine anno dal 21 dicembre al 3 gennaio 2026, con ritorno in campo il 4 gennaio. Seconda pausa il 24 gennaio, la terza e ultima il 20 marzo.

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Dalla Sanità ”liq

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Il primo derby stagi
Sport
Il derby di Coppa It
Sport
L’Iglesias rip
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY