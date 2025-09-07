7 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCronacaAlle 13.54 di sabato 6 settembre 2025 l’olivastro monumentale di Masainas s’è spento, piegandosi su se stesso, aveva un’età stimata tra i 400 e i 500 anni
Cronaca

Alle 13.54 di sabato 6 settembre 2025 l’olivastro monumentale di Masainas s’è spento, piegandosi su se stesso, aveva un’età stimata tra i 400 e i 500 anni

1
497Views

Il 6 settembre 2025 per la comunità di Masainas è una data che non sarà facile dimenticare. Alle 13.54 l’olivastro monumentale di via Dante – via Roma (piazza Chiesa) s’è spento, piegandosi su se stesso.

«Alle ore 13 e 54 del 6 settembre 2025 il tempo, a Masainas, si è fermatoha scritto il sindaco Gian Luca Pittoni su facebook -. Uno schianto, uno schiaffo, un tormento. Il simbolo di Masainas – il centro della vita di generazioni – cade. Un albero diventato monumentale e poi dichiarato monumento. Protetto, forse troppo protetto. Questa è la notte più buia per ciascuno di noi: una notte silenziosa, carica di rabbia, di pensieri, di dolore. Per secoli ha offerto riparo dal sole e dal vento. Ha custodito segreti, sguardi e parole. Il suo ricordo ha fatto sentire a casa chi era lontano, anche lontanissimo. Ha dato identità, radici, forza agli abitanti di Masainas. Dobbiamo – e possiamo – restituirgli ciò che ci ha dato, in tutti questi anni in cui ha retto un peso troppo grande, anche per un colosso come lui. Lo aiuteremo a riprendere vigore. Il nostro simbolo deve tornare a vivere. Uniti possiamo farcela.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Ricerca sul busto in
Atto vandalico vener

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Elezioni
A 30 giorni dal voto
Sport
Una serata di sport,
Solidarietà
Attestati di solidar
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY