7 September, 2025
Cronaca

Atto vandalico venerdì sera a San Giovanni Suergiu, danneggiato con delle pietre un automezzo dei servizi sociali dell’associazione di volontariato Misericordia

Un gravissimo atto vandalico è stato compiuto nella tarda serata di venerdì 5 settembre, a San Giovanni Suergiu, ai danni di uno degli automezzi dell’associazione di volontariato Misericordia. Ad essere preso di mira è stato uno degli automezzi adibito ai Servizi sociali dell’associazione di volontariato Misericordia, con un lancio di pietre che ha mandato in frantumi il lunotto posteriore e danneggiato la carrozzeria. Intorno alla struttura che ospita l’associazione, a fianco di quella in cui opera un’altra associazione di volontariato, l’Auser, sono presenti le telecamere del sistema di videosorveglianza.

«Non è la prima volta, purtroppospiega Gianluigi Rescaldani, presidente dell’associazione di volontariato Misericordiache intorno alla nostra sede si verificano episodi di vandalismo, via via sempre più gravi. L’area è frequentata da giovanissimi che non trovano niente di meglio da fare per trascorrere il loro tempo, che danneggiare beni della collettività, come il nostro automezzo, acquistato con i sacrifici dei cittadini. In precedenza, una volta sono state raccolte le olive delle piante che si trovano nel cortile, e sono state utilizzate per lanciarsele a vicenda, un’altra volta la stessa operazione è stata compiuta con i limoni strappati alle piante. Domani presenteremo formale denuncia dell’accaduto alle forze dell’ordine, alle quali forniremo anche le immagini registrate, con la speranza che possano risalire ai responsabili. Questi episodi testimoniamo la presenza di una situazione di preoccupante disagio sociale tra i giovani, che spesso sfocia in atti vandalici. E’ necessario intervenire prima che sia troppo tardiconclude il presidente dell’associazione sdi volontariato Misericordia perché siamo in presenza di un’escalation del fenomeno, che rischia seriamente di arrivare ad estremi ancora più gravi.»

Giampaolo Cirronis

Alle 13.54 di sabato
E' ancora derby tra

