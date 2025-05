E’ stata inaugurata ieri, a Iglesias, un’opera del pittore e scultore iglesiente Mariano Pisu

Una roccia alta circa tre metri e del peso di circa 24 tonnellate. Sono le misure della nuova opera d’arte del pittore e scultore iglesiente Mariano Pisu posizionata nello spartitraffico di via Cappuccini, dinnanzi all’ingresso principale del cimitero monumentale di Iglesias.

L’opera è stata “scoperta” e quindi inaugurata ieri mattina alla presenza di amministratori comunali e di un discreto pubblico. A fare gli onori di casa il vice sindaco Francesco Melis.

«Questa scultura – ha evidenziato l’artista – vuole essere una rappresentazione della lotta tra la natura e la tecnologia. L’edera, una pianta rampicante tenace, avvolge la roccia nel tentativo di difendersi dalla strapotenza della tecnologia rappresentata da una scheda sim 5G posta in posizione apicale. Un monito per una maggiore tutela dell’ambiente in tutte le sue accezioni con le nuove tecnologie al servizio della collettività ma rispettose per la natura e i paesaggi. La scultura è stata realizzata, durante lo scorso anno, da un blocco di trachite prelevato dalla cava di Serrenti, le cui spese sono state sostenute dal comune di Iglesias.»

«La stessa cava mineraria da cui si serviva anche lo scultore Giuseppe Sartorio, di cui abbiamo ritrovato le tracce documentali – ha precisato Mariano Pisu -. Da qui la scelta della location dell’installazione, per creare una sorta di linea di continuità con le tante opere del Sartorio custodite nel cimitero.»

La stessa roccia, per inciso, del basamento di un altro monumento del Sartorio, il più identitario di tutti per la città: quello dedicato a Quintino Sella, nella omonima e centralissima piazza. Mariano Pisu, però, con questa scultura ha voluto ricordare, rendendogli onore, anche un altro grande artista: Pinuccio Sciola, suo ispiratore e allievo quando il “maestro” insegnava al Liceo Artistico di Iglesias. Così, su un lato della scultura, Mariano Pisu ha scavato una piccola porzione della roccia realizzando le caratteristiche “pietre sonore” che hanno reso famoso lo scultore di San Sperate.

Felici del risultato, oltre l’autore, soprattutto gli amici a lui più vicini, i fratelli Antonello e Marco Cani e Santino Gerra «senza il cui sostegno morale forse non sarei riuscito nell’impresa», ha confidato l’artista. Ma, soprattutto, Mariano Pisu è riconoscente nei confronti di Ubaldo Scanu, assessore nella scorsa consiliatura, che ha curato l’organizzazione fin dai primi momenti, continuando a seguirla, come semplice sostenitore, dopo la fine del suo mandato. Con la nomina a nuova assessora della Cultura di Carlotta Scema, Ubaldo Scanu rientra tra i banchi del Consiglio comunale, come consigliere e nuovi incarichi in ambito ambientale. Carlotta Scema, alla sua prima uscita ufficiale, dal canto suo, plaude all’iniziativa ricordando la posizione di Papa Leone XIV quanto al rispetto e alla tutela dell’ambiente, unica dimora dell’Umanità.

Carlo Martinelli