Assessori regionali Cani e Laconi: «Le bonifiche sono urgenti per il rilancio del Sulcis Iglesiente Guspinese»

Gli assessori regionali dell’Industria e dell’Ambiente, Emanuele Cani e Rosanna Laconi, hanno preso parte questa mattina, nella sede della Prefettura di Cagliari, a un’audizione convocata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari al fine di verificare lo stato del Sin Sulcis Iglesiente Guspinese.

L’assessore Emanuele Cani, ringraziando la Commissione per l’attenzione su «un tema di primaria importanza per la Regione Sardegna», ha innanzitutto evidenziato nel suo intervento il lavoro portato avanti dall’assessorato dell’Industria per il rilancio di Igea, la società partecipata regionale preposta alla messa in sicurezza, al ripristino ambientale e alla bonifica delle aree minerarie dismesse: «Stiamo lavorando in primis a una riorganizzazione societaria che consente in tempi rapidi di giungere a una riqualificazione del personale, con l’obiettivo di rendere la società più competitiva anche nell’ambito delle attività di bonifica», ha spiegato Emanuele Cani.

L’assessore dell’Industria ha inoltre colto l’occasione per rimarcare che, relativamente alla competenza dell’Industria, “le bonifiche sono urgenti, oltre che per riportare il territorio in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini e per l’ambiente, anche al fine del riutilizzo di quei siti come aree produttive”.

«L’audizione si è tenuta in un clima molto disteso nel quale ho illustrato gli avanzamenti di alcuni interventi portati avanti dall’assessorato dell’Ambiente ed evidenziato le critiche tecniche e finanziarie di altri – ha sottolineato l’assessora Rosanna Laconi -. Ho fornito tutti i chiarimenti richiesti e ho ribadito la necessità di ingenti risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi in fase di progettazione, per i quali la Regione ha avanzato richiesta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.»