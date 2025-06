“Scegli la tua estate”: servizi estivi dedicati ai minori del comune di Sant’Antioco

Dalle 14.00 di martedì 17 giugno sarà possibile accedere alla piattaforma online che consentirà l’iscrizione alle diverse attività estive dedicate ai minori di Sant’Antioco. Novità di questo “ricco” 2025 la collaborazione con il mondo del privato sociale tramite l’erogazione di voucher, così come stabilito dalla Giunta comunale con uno stanziamento di 30 mila euro. Le famiglie potranno dunque beneficiare di contributi economici per acquistare i servizi estivi, a loro più idonei, tramite l’accesso alle attività indicate nell’apposito catalogo nell’ambito del progetto “Scegli la tua estate”.

Tre le linee relative ad altrettante tipologie di servizio: “Campus Estivo” con funzioni educative e ricreative (attività in spiaggia, attività sportive, ricreative e culturali con orario 8.00-16.00) riservate ai minori residenti a Sant’Antioco di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, frequentanti la scuola primaria; “Attività Estiva “Spazio Adolescenti” riservate ai minori residenti in Sant’Antioco che abbiano frequentato la scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori); Solky Summer Camp – Camp Laboratoriale in Inglese (III Edizione), camp esperienziale in lingua inglese a favore di ragazzi e giovani che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2024/2025 almeno la classe prima della scuola secondaria di primo e secondo grado e che non abbiano superato i 19 anni di età.

Per l’anno 2025, dunque, è stata ampliata l’offerta dei servizi estivi a favore delle famiglie con bambini e giovani al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il comune di Sant’Antioco, tramite il servizio delle politiche Sociali, ha così progettato attività di camp prevedendo l’estensione al pomeriggio dell’accoglienza dei più piccoli (4/11 anni) nonché altre attività ludico ricreative per i nostri giovani cittadini. Prosegue, come già annunciato, anche per l’anno in corso l’esperienza del camp in lingua inglese destinata ai ragazzi più meritevoli, che vedrà coinvolto tutto il territorio nel suo patrimonio archeologico, ambientale e culturale.

Al fine di agevolare le famiglie nella presentazione dell’istanza on line, è a disposizione lo Sportello di Facilitazione Digitale operativo presso la sede del Comune tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.00, su appuntamento, mentre dalle 11.00 alle 13.00 e il lunedì anche dalle 16.00 alle 18.00, con accesso libero.