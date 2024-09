Vanno in archivio con un bilancio ampiamente positivo gli eventi dell’Estate di Palmas 2024, organizzati dall’associazione di volontariato socio culturale Palmas Vecchio, con la collaborazione del comune di San Giovanni Suergiu, delle associazioni del paese e della UISP, nell’ambito dell’Estate di Palmas 2024, e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Palmas, frazione del comune di San Giovanni Suergiu, ha vissuto gli appuntamenti più attesi e partecipati con la decima edizione della Palmas Corre (circa 600 i partecipanti tra la prova agonistica e quella amatoriale), il 3 agosto, e la serata di cinema sotto le stelle, il 21 agosto, con il film “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, che ha visto la presenza di Giuseppe Tomasini, compagno di squadra di Gigi Riva nel Cagliari campione d’Italia nel 1970, e di Sandro Camba, grande amico di “Rombo di tuono”.

Federico Ortu e Roberta Ferru si sono imposti nella 10ª Palmas Corre. Federico Ortu ha concluso i 10 km (per il decennale il percorso è stato allungato dai 7 ai 10 km) in 33’29”, precedendo sul filo di lana Marco Mattu (stesso tempo), e Mattia Gelso (34’43”); Roberta Ferru ha percorso i 10 km in 39’37”, davanti a Federica Frongia (41’57”) e a Graziella Melis (45’07”). Il programma prevedeva due traguardi: uno sui 10 km con partenza e arrivo a Palmas Suergiu e uno sui 7 km, Gran Premio di Tratalias, con partenza a Palmas Suergiu e arrivo nel borgo Medievale di Tratalias, riservato agli iscritti alla camminata. La gara competitiva e la camminata ludico motoria sono state precedute dalla Palmas Corre Kids (per bambini dai 0 ai 12 anni) su brevi percorsi cittadini. Anche quest’anno la “Palmas Corre” ha avuto uno sbocco solidale con il supporto all’associazione “Oltre” che si occupa dei malati di SLA (l’associazione ha donato 1 euro per ogni partecipante e 100 euro ogni 100 iscritti superati i 500). Madrina della “Palmas Corre Sa de dexi” è stata Giulia Innocenti, grandissima mezzofondista sarda (campionessa regionale e rappresentante sarda della nazionale giovanile italiana e podista in diversi eventi internazionali).

Al termine delle premiazioni dei primi tre classificati di tutte le categorie, la giornata s’è conclusa con uno spettacolo dei BandHits e lo street food.