Venerdì 6 settembre, in piazza Marmilla, a Carbonia, si terrà la terza edizione dell’evento “Calici in piazza”

Venerdì 6 settembre, in piazza Marmilla, a Carbonia, si terrà l’evento “Calici in piazza: degustazioni tra storia e tradizione dei nostri vini”, in collaborazione con la Pro Loco Carbonia, Cantine del Territorio, la Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara, i Mercati di Campagna Amica/Coldiretti Cagliari, il GAL Sulcis Iglesiente, Carbonia Turismo e con il patrocinio del comune di Carbonia – Assessorato alla Cultura. L’iniziativa si inscrive all’interno del cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2024”.

“Calici in Piazza” avrà come prologo, alle ore 19.00, il convegno intitolato “Dai vigneti ai calici…colorati dalla nostra territorialità”, con moderatore Simone Franceschi, direttore responsabile della rivista enologica “Il Sommelier”. Interverranno alcuni responsabili, dirigenti e produttori delle cantine del territorio. L’evento proseguirà poi, a partire dalle ore 20.30, con l’apertura degli stand delle cantine per una degustazione dei vini e delle produzioni tipiche locali.

“Calici in Piazza”, in considerazione del fatto che la coltivazione della vite nel nostro territorio riveste, dopo aver attraversato un periodo di crisi negli anni Settanta-Ottanta, un ruolo di forte e rinnovato interesse economico, produttivo e turistico, si pone l’obiettivo di creare una “cultura del sapere”, in campo enologico, creando al contempo un progetto di valorizzazione territoriale in grado di dare nuovo impulso produttivo-culturale al territorio.