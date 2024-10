A Cagliari ottimo inizio della Coppa dei Campioni OpenSkiff 2024  

La Coppa dei Campioni Open Skiff 2024 è iniziata positivamente a Cagliari, nonostante il meteo incerto. La pioggia, infatti, ha concesso una tregua durante le 9 regate in programma. Organizzata dalla Società Canottieri Ichnusa e dalla Lega Navale del Sulcis, la competizione ha visto i 10 migliori timonieri della stagione delle categorie OpenSkiff under 12 e under 16 sfidarsi nel suggestivo bacino del lungomare Su Siccu, tra Marina di Bonaria e la base di Luna Rossa, un campo di regata ideale per la formula adottata, caratterizzata da veloci prove della durata di 10 minuti ciascuna.

Il maestrale, con intensità tra gli 8 e i 15 nodi, ha reso le regate tecniche e avvincenti. Gli spettatori che hanno sfidato il tempo incerto passeggiando sul lungomare di Su Siccu, hanno potuto godere dello spettacolo offerto dai giovani velisti, perfettamente visibili anche da terra.

Nella categoria under 12, Fabio Serra (LNI Sulcis) ha guidato con un solo punto di vantaggio sul toscano Gabriele Lizzulli (CNV Argentario). Assente il trentino Samuele Piantoni, vincitore della ranking list e campione del mondo in carica.

Tra gli under 16, Svyatoslav Yasnolobov ha dominato con un margine di ben 9 punti sul compagno di circolo Federico Poli (CN Rimini). Al terzo posto, distanziata di un solo punto, Maria Elena Barbarino (CN Posillipo). Oggi sono in programma altre 9 regate.