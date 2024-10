A Domusnovas, Teknoservice ha incontrato gli studenti delle scuole, organizzando laboratori ed attività didattiche legate ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale

Teknoservice, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Domusnovas, ha recentemente realizzato un progetto di educazione ambientale che ha coinvolto gli istituti scolastici di via Cagliari, via Monti e via Musei. L’iniziativa ha interessato le classi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, per un totale di circa 200 studenti, offrendo attività mirate e coinvolgenti a seconda della fascia d’età.

Nelle scuole dell’infanzia, i bambini hanno partecipato a un laboratorio creativo utilizzando materiali di recupero. Guidati da un team di Teknoservice, i piccoli alunni hanno raccolto rotoli di carta igienica e foglie secche per dare vita a un albero, comprendendo così l’importanza del riciclo e del riutilizzo.

Per le classi della primaria, è stata organizzata una lezione interattiva sull’Agenda 2030 dell’ONU. Attraverso schede didattiche, i bambini hanno approfondito temi cruciali come l’economia circolare, i cambiamenti climatici, la vita nei mari e sulla terra, acquisendo una maggiore consapevolezza su questioni ambientali globali.

Gli studenti delle scuole medie, invece, hanno partecipato a una lezione sulla sostenibilità declinata in diverse forme, con un focus particolare sull’importanza della raccolta differenziata. A seguire, i ragazzi hanno preso parte a un gioco di società basato su quesiti ispirati all’Agenda 2030, un’esperienza che ha stimolato la loro curiosità e voglia di apprendere.

«È sempre un piacere incontrare le giovani generazioni, che hanno in mano il nostro futuro – hanno dichiarato le responsabili del progetto di Teknoservice -. Ovunque andiamo, apprezziamo la volontà degli studenti di mettersi in gioco e la disponibilità ad apprendere cose nuove. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il supporto fornito nell’organizzazione del progetto, la dirigenza scolastica e gli insegnanti per la disponibilità e la collaborazione che hanno dimostrato.»

Questa iniziativa conferma l’impegno di Teknoservice nell’educazione ambientale e nella diffusione di pratiche sostenibili, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e responsabili per un domani più verde e sostenibile.