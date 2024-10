Alessandro Serafini, 19 anni, studente diplomato al Minerario Asproni-Fermi di Iglesias, è tra i 25 Alfieri del Lavoro che verranno premiati domani dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

C’è anche un sardo, Alessandro Serafini, studente diplomato nello scorso anno scolastico all’Istituto Minerario Asproni-Fermi di Iglesias, tra i 25 Alfieri del Lavoro (10 donne e 15 uomini) che verranno premiati domani, 30 ottobre, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 22 hanno conseguito un diploma liceale e 3 un diploma tecnico. Le medie dei venticinque Alfieri del Lavoro del 2024 vanno da 9,81 a 10; 24 hanno ottenuto la lode all’esame di Stato.

In occasione del conferimento dell’onorificenza in Quirinale ai neo Cavalieri del Lavoro, vengono premiati anche gli ‘Alfieri del Lavoro’, i più bravi studenti d’Italia. Istituito nel 1961 in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia, il Premio ‘Alfieri del Lavoro’ è promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro ed è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Agli Alfieri del Lavoro va l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Nato a Carbonia il 1° maggio 2005, Alessandro Serafini risiede a Bacu Abis. Ha conseguito il diploma di tecnico in Informatica con lode all’Istituto di Istruzione Superiore Minerario “Asproni-Fermi” di Iglesias, con la media nel quadriennio di 9,96 e frequenta il primo anno del corso di Laurea in Informatica all’Università degli Studi di Cagliari. Verrà premiato insieme al Cavaliere del Lavoro Matteo Bruno Lunelli, Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli, che riunisce alcuni dei marchi più rappresentativi dell’eccellenza del bere italiano.

I 25 Alfieri del Lavoro sono stati scelti tra i 3.404 studenti segnalati dagli istituti di tutta Italia, tra i quali sono stati 3.225 (1.999 donne e 1.226 uomini) quelli risultati in possessi dei requisiti richiesti: votazione minima di 9/10 al diploma di licenza media; almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore; la votazione di 100/100 all’esame di Stato è stata successivamente verificata solo per i candidati della graduatoria finale.

Gli altri 24 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2024 insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Giovanni Antonucci (Bari), Mauro Alberto Avigliano (Potenza), Alessandro Bastarelli (Fermo), Francesca Bianchessi (Milano), Gabriele Sebastiano Cristaudo (Catania), Luca De Masi (Lecce), Alessandro Vincenzo De Vita (Siena), Franco Della Negra (Udine), Domenico Di Cristofano (Chieti), Maria Di Mauro (Caserta), Daniele Maria Falciglia (Enna), Camilla Fezzi (Verona), Gabriele Garofalo (Cosenza), Elisa Ipektchi (Roma), Giovanni Lo Schiavo (Salerno), Victoria Moranduzzo (Trento), Lorenzo Murace (Bologna), Alessio Neri (Livorno), Chiara Pirazzini (Ravenna), Francesca Carla Prato (Torino), Matteo Severgnini (Cremona), Isabella Solari (Alessandria), Simona Taddeo (Brindisi), Sofia Vari (Frosinone).

Foto: https://www.cavalieridellavoro.it/attivita/alfieri-del-lavoro-2024/#section-6