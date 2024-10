Bruno Palmas (Sinistra Futura): «Brotzu: al peggio non c’è limite, quando finirà?»

«Non riusciamo più a capire come si possa andare avanti così nel comparto sanità e nel più importante ospedale della Sardegna: la buona amministrazione ascolti la buona politica, i medici e gli operatori sanitari. E’ tempo di farla finita con le direzioni aziendali responsabili dello scempio sanitario e in particolare con la drezione aziendale del Brotzu, che riteniamo incapace di sostenere l’onere del rilancio di questa Azienda sanitaria così cruciale nell’assistenza ai cittadini!»

E’ il commento di Bruno Palmas, responsabile sanità di Sinistra Futura, di fronte alle voci insistenti di “riciclo” di manager aziendali del centro destra appena passato e delle nomine dirigenziali degli ultimi giorni nella sanità sarda.

«Un’ipotesi sciagurata e vergognosa che solo chi non conosce le minime nozioni di organizzazione sanitaria e di buone pratiche cliniche poteva partorire – prosegue Bruno Palmas – e che già da sé mostra la necessità di rimuovere con urgenza i responsabili aziendali. Se poi dovesse mostrarsi vera la notizia che il presunto consenso a questa sciocchezza da parte dei medici e dei sanitari interessati sia stato acquisito in maniera fraudolenta, la questione assumerebbe i contorni di un illecito amministrativo da affrontare in altre sedi oltre quelle politiche.»