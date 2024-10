Comune di Carbonia: 4 nuove opportunità di lavoro a tempo determinato per laureati

Il comune di Carbonia ha avviato la procedura per il reclutamento di 4 laureati in ingegneria civile, ambientale, edile o in architettura, secondo il CCNL “Personale del comparto Enti Locali”, per un periodo di 8 mesi per 30 ore settimanali.

Le mansioni previste riguarderanno la ricognizione del patrimonio pubblico – principalmente edifici, infrastrutture e impianti, anche attraverso attività di rilievo, e l’utilizzo di software tecnico di base.

L’iniziativa, concepita nell’ambito del programma “plurifondo Lavoras 2023”, è stata messa in campo quale strumento per l’avvicinamento dei giovani neolaureati al settore della pubblica amministrazione, nonché come supporto delle politiche formative ed occupazionali per tutti coloro che ambiscono a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Per maggiori informazioni, ad esempio sulle procedure di presentazione o selezione delle candidature, gli interessati dovranno recarsi al centro per l’impiego (ASPAL) sito nella via Dalmazia a Carbonia.