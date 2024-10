Giovedì 10 ottobre, a Carbonia, si terrà un incontro dibattito per ricordare Velio Spano a 60 anni dalla sua scomparsa

Giovedì 10 ottobre, nella sala riunioni della Sezione di storia locale, nella Grande miniera di Serbariu, a Carbonia, si terrà un incontro dibattito per ricordare Velio Spano, a 60 anni dalla sua scomparsa.

La figura di Velio Spano e le vicende storiche della città di Carbonia, sono strettamente connesse. Velio Spano, proveniente da un impegno politico ultra ventennale, che lo ha visto già nei primi anni venti, iniziare la sua militanza politica, a contatto col gruppo dirigente del Partito Comunista d’Italia (Gramsci, Terracini, Togliatti, ecc…), il carcere e le condanne del Tribunale Speciale Fascista. Il suo impegno prosegue nell’emigrazione politica in Francia, nella guerra civile in Spagna, nella Tunisia del governo fantoccio di Vichy e poi dell’occupante nazi/fascista. Con l’armistizio dell’8 settembre e l’occupazione alleata dell’Italia meridionale, il rientro in Italia, a Napoli appena liberata, e qui il dispiegarsi dell’impegno per la liberazione e la ricostruzione del paese in rovina e del consolidamento della democrazia. L’arrivo in Sardegna e a Carbonia in un quadro così difficile mettono a dura prova la sua tempra di dirigente politico. La fine dei governi di unità nazionale, porta all’inasprimento dei rapporti tra le forze politiche, e arrivano le prime grandi difficoltà per la realtà mineraria carbonifera. I 72 giorni di lotta sono uno scontro sindacale ma anche politico, nel quale si gioca la stessa sopravvivenza della città. La repressione è terribile, e, in quella temperie, Velio Spano, viene incaricato di assumere la carica di Segretario della Camera del Lavoro di Carbonia. Il 17 dicembre 1948, viene siglato l’accordo di chiusura della vertenza. Aldilà del contenuto dell’accordo, è indubbio il fatto che quella battaglia, viene vissuta come una grande vittoria, dai lavoratori, e da tutta la città e la Sardegna. Pensiamo che in quelle difficili vicende si sia cementato e temprato il sentimento di cittadinanza di tante persone provenienti da tutta Italia. Velio Spano prosegue la sua battaglia politica, sempre attento alle problematiche di Carbonia e della Sardegna fino alla sua morte.

Giovedì 10 ottobre verrà rievocata la sua figura e la grande battaglia della città di Carbonia, con una serata di dibattito e la mostra grafica che durerà sino al 18 dicembre.

Durante la serata e fino al 18 dicembre, anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia, sarà esposta una mostra documentale di giornali e immagini che illustrano momenti salienti della vicenda politico/sindacale della battaglia dei 72 giorni e del ruolo di Velio Spano in essa.