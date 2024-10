Giovedì 24 ottobre si terrà a Iglesias l’evento di disseminazione sociale “Rigeneriamo la cooperazione”

Giovedì 24 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00, al Centro giovanile Santa Barbara (piazza Gorizia, a Iglesias), in occasione della Giornata mondiale dell’informazione sullo Sviluppo, si terrà l’evento di disseminazione dal titolo “Rigeneriamo la cooperazione – Azioni condivise per la pace e lo sviluppo sostenibile”. Il progetto è finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo – Aics e promosso da Focsiv in partenariato con 24 enti, tra organizzazioni (come Casa Emmaus) e reti della società civile nazionali e locali, che si sono unite per promuovere l’educazione alla cittadinanza globale e il ruolo fondamentale dell’aiuto pubblico allo sviluppo nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030.

Si tratta dell’evento territoriale conclusivo di disseminazione delle attività di progetto, che si sono svolte nell’ambito del progetto “Generazione Cooperazione: mettiamola in Agenda! Giovani e territori per l’aiuto pubblico allo sviluppo sostenibile”. Il progetto sostiene anche la Campagna 070 che chiede l’adozione di una norma di legge che destini lo 0,70% del reddito nazionale lordo per l’aiuto pubblico allo sviluppo.

Durante l’evento a Iglesias sarà possibile approfondire le attività svolte a livello locale nei due anni di progetto. Saranno presenti i giovani attivisti, che parleranno delle loro attività che hanno portato alla creazione del manifesto “La Cooperazione decentrata sarda – Proposte per il futuro” e alla sua presentazione nel Forum territoriale sardo “Le sfide internazionali della cooperazione italiana e sarda”, che si è tenuto a Cagliari nel settembre del 2023 e ha coinvolto diversi decisori politici locali. Saranno presentate, inoltre, alcune videointerviste di approfondimento sulle buone pratiche della cooperazione sarda.

Le scuole, invece, presenteranno le attività laboratoriali di educazione alla cittadinanza globale e due progetti: “Làcanas”, a cura dell’Ipsia “G. Ferraris” di Iglesias, e “Sfide globali, soluzioni comuni: verso un futuro di solidarietà e prosperità”, dell’Ipss “S. Pertini” di Cagliari, vincitori del concorso nazionale “Il futuro in Agenda”, un concorso per le scuole superiori lanciato nell’ambito del progetto Generazione Cooperazione per premiare le migliori iniziative di comunicazione sulla cooperazione allo sviluppo.

La data scelta, come detto, non è affatto casuale. Durante o in prossimità di essa, anche gli altri 11 partner territoriali del progetto Generazione Cooperazione realizzeranno i loro eventi territoriali di disseminazione, con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche.