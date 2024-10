Giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 17.30, presso il giardino della chiesa altomedievale del Salvatore, a Iglesias, verrà presentato il Gruppo d’Acquisto Solidale Saludi e Trigu!

Giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 17.30, presso il giardino della chiesa altomedievale del Salvatore in via L. Da Vinci n. 2 Iglesias, verrà presentato il Gruppo d’Acquisto Solidale Saludi e Trigu!

Il GAS si sviluppa all’interno del progetto I Giardini della Biodiversità che ha dato vita alla Comunità del Cibo e delle Arti Saludi e Trigu!, rete delle biodiversità naturali e culturali: un’esperienza di scambi, relazioni, formazione, cooperazione e sostegno alla Rete della Vita. Si propone quindi come prezioso presidio di biodiversità, sovranità alimentare, buone relazioni. E si inserisce in un’ampia rete che sta dando vita alla Comunità di Tutela e del Cibo della Sardegna sud occidentale.

Il Gruppo d’Acquisto Solidale Saludi e Trigu! nasce e si rafforza dalla convinzione che è tempo di sostenere e incentivare con più forza e organizzazione, in modo collettivo, un’economia solidale e giusta, rigenerativa e circolare, basata sull’attività dei piccoli contadini e allevatori locali che producono in biologico, certificato e non, senza chimica e valorizzano e tutelano le agrobiodiversità del territorio regionale. E basata sulle produzioni artigianali, artistiche e hobbistiche attente al riciclo e al recupero dei materiali, alla qualità e alla tradizione Al centro è posta la salute di tutti/e, e della Terra, la fertilità naturale dei suoli e la vitalità dell’ecosistema, fondamentali per una alimentazione sana e uno stile di vita sobrio, non consumistico, in armonia con la natura.

Alla conferenza stampa saranno presenti i rappresentanti delle associazioni che hanno dato vita e sostengono l’esperienza: la Scuola Civica di Politica – la Città in Comune, il Centro Sperimentazione Autosviluppo, l’ASD Gennarta, che gestiscono il sito della Chiesa altomedievale del Salvatore in convenzione con il Comune di Iglesias.

Durante il Gruppo d’Acquisto saranno presenti alcuni agricoltori e aziende e si svolgerà l’iniziativa Baratto: cominciamo dagli abiti – per evitare sprechi e promuovere il riuso creativo e il riciclo. Inoltre, in occasione della Giornata dei Defunti, si svolgerà la manifestazione Su biddiu longu – Su beni po is Animas.