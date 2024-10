Martedì 8 ottobre, al Liceo scientifico statale “Pitagora” di Selargius, verrà presentato il progetto S.I.S.T.E.M.A.

Adolescenti e famiglie al centro di un programma di inclusione che promuove strategie innovative per accrescere le competenze digitali e relazionali dei giovani. Il progetto S.I.S.T.E.M.A. acronimo di “sostegno all’inclusione e strategie di empowerment per l’adolescenza”, ideato e coordinato da Alta Formazione e Sviluppo aps in partenariato con l’ente di formazione professionale IAL Sardegna e l’Ets Anteas Amica Metropolitana Provinciale Cagliari aps, verrà presentato martedì 8 ottobre, alle ore 16.00, nella sala convegni del liceo scientifico statale “Pitagora” in via Primo maggio. Il progetto si rivolge a ben quattro scuole tutte con sede nella città metropolitana di Cagliari, il già citato Liceo scientifico statale “Pitagora” di Selargius, il liceo classico linguistico e delle scienze umane “

B.R.Motzo”di Quartu Sant’Elena, l’ I.P.S.I.A.“A. Meucci” e l’I.T.I. “Michele Giua” di Cagliari. Il progetto avrà la durata complessiva di due anni e sarà strutturato in percorsi formativi di base e percorsi formativi avanzati. I destinatari sono 125 adolescenti tra i 14 e i 17 anni.

«È un progetto molto importante – spiega Stefania Cuccu, psicologa e presidente di Alta formazione e sviluppo aps – perché con i due percorsi pilastro attivati in modo parallelo, “orientamento, accompagnamento e potenziamento” e “competenze informatiche” offre alle giovanissime persone coinvolte la possibilità di crescere nelle aree di competenza tecnica (sapere e saper fare) e trasversale (saper essere e saper gestire). Vogliamo lavorare per mettere e mantenere a sistema scuole, privato sociale, adolescenti e famiglie del territorio, farci comunità educante, offrire sempre nuovi stimoli e opportunità e valorizzare le giovanissime persone.»

All’incontro saranno presenti gli studenti, le studentesse, gli insegnanti e le insegnanti delle scuole coinvolte, i dirigenti scolastici, le famiglie e i partner del progetto.