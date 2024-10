Nasce l’Ogliastra Guest Card

Il Consorzio Turistico Ogliastra Blue Zone ha dato vota all’Ogliastra Guest Card. Si tratta di uno strumento innovativo che permetterà al visitatore una vacanza più comoda e tanti vantaggi per adulti e bambini e che consentirà escursioni, trekking, gite in barca, visite ai siti archeologici, eventi e tante altre iniziative. Sarà acquistabile anche sul sito www.ogliastrabluezone.it .

«Si tratta di un progetto triennale che ha l’obiettivo di promuovere anche con questo mezzo la destinazione Ogliastra. Uno strumento innovativo che ci consentirà di fare il salto di qualità e al progetto di essere sostenibile nel tempo – dichiara il direttivo del Consorzio Turistico Ogliastra Blue Zone – la pianificazione è infatti fondamentale e per questo il progetto è strutturato sui tre anni. L’Ogliastra Guest Card sarà presentata agli operatori turistici nel mese di novembre finalmente un obiettivo comune e soprattutto la possibilità di pianificare in anticipo la stagione turistica. Crediamo fortemente in una cabina di regia, auspichiamo che possa crearsi quanto prima tra operatori ed ente pubblico.»

Antonio Caria