Sette persone sono rimaste ferite questa sera nello scontro frontale tra due auto, all’incrocio tra la via Mazzini e la via della Vittoria, a Carbonia

Sette persone sono rimaste ferite questa sera, nello scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta e una Seat Leon, verificatosi all’incrocio tra la via Mazzini e la via della Vittoria, a Carbonia. Sul luogo dell’incidente si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu e i carabinieri della Radiomobile di Carbonia, i volontari del soccorso del 118 di Narcao, Sosago Gonnesa e Solky Carbonia e due ambulanze medicalizzate degli ospedali Sirai di Carbonia e CTO di Iglesias.

Cinque delle persone coinvolte nell’incidente sono state ricoverate presso il vicino ospedale Sirai di Carbonia, mentre una donna di 42 anni e suo figlio di 2 anni, sono stati trasportati all’Ospedale Brotzu di Cagliari.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire le cause che hanno originato lo scontro. Sul posto è intervenuto anche il personale della Somica per il ripristino della viabilità in sicurezza.

