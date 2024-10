Tragico incidente stradale la notte scorsa sulla provinciale 78, nei pressi di Perdaxius. La vittima è un 45enne di Carbonia

Tragico incidente stradale la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, sulla provinciale 78, nei pressi di Perdaxius. Un 45enne di Carbonia, Nicola Fais, è finito contro il guardrail mentre percorreva l’arteria su una motocicletta ed è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Narcao, i volontari del 118 di Narcao e l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale Sirai di Carbonia. Tutti i tentativi fatti per cercare di rianimare lo sfortunato centauro, purtroppo, si sono rivelati vani. Le cause dell’uscita di strada sono in fase di accertamento, Sull’asfalto sono stati rilevati i segni di una frenata di alcuni metri.