Asl Sulcis Iglesiente: da domani 14 ottobre l’avvio delle prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale

Da domani, lunedì 14 ottobre 2024, sarà possibile prenotare per effettuare la vaccinazione antinfluenzale 2024-25 nei territori della ASL Sulcis Iglesiente; l’inizio della campagna è infatti previsto per il prossimo 4 novembre.

Indicazioni importanti per le prenotazioni:

Per quanto concerne la popolazione adulta (a partire dai 18 anni compiuti), principale destinataria della campagna antinfluenzale, sarà possibile ricevere la vaccinazione attraverso due modalità:

• Vaccinazione presso il proprio MMG qualora aderisca alla campagna antinfluenzale;

• Vaccinazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (anche presso gli ambulatori presenti sul territorio nelle giornate dedicate) accessibile previa prenotazione, come di seguito riportato:

(a) Prenotazione in presenza tramite gli sportelli CUP presenti sul territorio;

(b) Prenotazione telefonica, ai numeri di telefono dedicati (0781-3922926 e 0781-3922954), attivi dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.

All’atto della prenotazione sarà possibile scegliere uno degli ambulatori territoriali.

Per quanto concerne la popolazione pediatrica (dai 6 mesi ai 17 anni),ì sarà possibile accedere alla vaccinazione attraverso due modalità:

• Vaccinazione presso il proprio PLS qualora aderisca alla campagna antinfluenzale;

• Vaccinazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (sedi di Carbonia e Iglesias) accessibile previa prenotazione, come di seguito riportato:

(a) Prenotazione telefonica (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00) ai seguenti numeri:

1. Ambulatorio di Carbonia, via Costituente: 0781/6683904;

2. Ambulatorio di Iglesias, via Piave (ex via Gorizia): 0781/3922964;

(b) Prenotazione tramite i seguenti indirizzi mail:

1. Ambulatorio di Carbonia, via Costituente: vaccinazioni.carbonia@aslsulci s.it;

2. Ambulatorio di Iglesias, via Piave (ex via Gorizia): iqienepubblica.iglesias@aslsul cis it.

Contestualmente al vaccino antinfluenzale sarà possibile richiedere anche la vaccinazione anticovid.

Si raccomanda agli utenti di:

• Presentarsi muniti di Tessera Sanitaria;

• Presentarsi muniti di mascherina;

• Presentarsi con vestiti comodi che favoriscano la svestizione, evitare camicie e/o preferire abbigliamento smanicato;

• Disdire l’appuntamento in caso di rinuncia/effettuazione del vaccino in altra data/sede;

• Disdire l’appuntamento in caso di sintomi influenzali;

• Non presentarsi presso le sedi vaccinali prima dell’orario indicato per evitare assembramenti.

La vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità) alle seguenti categorie, come previsto dalla circolare ministeriale del 20/05/2024 con Oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025”:

• Personale ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza:

1) Persone di età pari o superiore a 60 anni;

2) Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre del la gravidanza e nel periodo “postpartum”;

3) Persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:

(a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

(b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

(c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);

(d) insufficienza renale/surrenale cronica;

(e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

(f) tumori e in corso di trattamento chemioterapico;

(g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);

(k) epatopatie croniche.

4) Bambini sani nella fascia di età 6 mesi-6 anni compresi;

5) Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzate;

6) Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti

7) Familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata)

• Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

l) Medici e personale sanitario/socio sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali;

2) Forze di polizia;

3) Vigili del fuoco;

4) Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell’offerta a tali categorie;

5) Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.

• Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:

1) Allevatori;

2) Addetti all’attività di allevamento;

3) Addetti al trasporto di animali vivi;

4) Macellatori e vaccinatori;

5) Veterinari pubblici e libero-professionisti.

• Altre categorie:

1) Donatori di sangue.