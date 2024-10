Proseguono le ricerche del giovane disperso a Monte Arcosu, è emergenza in molti centri del Sud Sardegna

Proseguono le ricerche, da parte delle squadre dei vigili del fuoco, del giovane disperso in località Monte Arcosu, dove sono stati impegnati specializzati SAF Speleo Alpino fluviali e l’elicottero Drago 143 del reparto volo della Direzione Regionale Sardegna.

Sono stati attivati anche i SAPR Sistemi a pilotaggio remoto con sistemi per l’individuazione dei Cellulari, Cinofili.

Il giovane faceva parte di un gruppo di 8 persone, di cui 7 sono riusciti ad attraversare un guado e raggiungere il rifugio, dove sono stati soccorsi dall’ equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco e trasportati in zona sicura presso l’aeroporto di Cagliari Elmas. Nel video il recupero di una delle sette persone.

Sono oltre 40 gli interventi di altra tipologia svolti dalle 8.00 di stamane come alberi caduti scantinati allagati e verifica stabilita di muri ed edifici, da squadre e tecnici del Comando di Cagliari. A Siliqua il campo di calcio comunale è stato letteralmente devastato sia nelle strutture murarie sia nel terreno di gioco.

Le ricerche proseguiranno anche domani, con elicottero, squadra cinofili, squadre specializzate SAF Speleo Alpino Fluviale in località Monte Arcosu.