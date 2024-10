Emergenza in diversi Comuni del Sulcis Iglesiente a causa del maltempo, risulta attualmente dispersa una persona in agro di Nuxis

Sono oltre 160 le richieste di soccorso arrivate alla Sala Operativa dalle 22.00 di ieri, per le forti piogge che si sono abbattute in provincia, una trentina i soccorsi a persone nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa. Risulta attualmente dispersa una persona nelle campagne di Nuxis.

Gli specialisti sommozzatori hanno supportato le squadre nei soccorsi, pastori sopra i tetti negli ovili, persone in difficoltà nelle auto trascinate e in panne.

La strada statale 130 al km 25 è stata interessata da allagamenti con disagi alla circolazione.

In supporto sono state richiamate quattro squadre di vigili del fuoco in più, di cui una arrivata dal Comando di Sassari.

Attualmente in volo il “Drago” dei vigili del fuoco sta sorvolando la zona della ricerca del disperso dove, è presente anche personale di terra esperto SAF Speleo Alpino Fluviale.