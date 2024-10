Al “Carlo Zoboli” va in scena Carbonia-Nuorese, una “Classica” del calcio regionale

Domenica 27 ottobre, alle 15.00, allo stadio “Carlo Zoboli” va in scena Carbonia-Nuorese, una “Classica” del calcio regionale. Dirige Vincenzo Melis di Ozieri, assistenti di linea Alberto Crinò di Oristano e Michele Piras di Olbia. Le due squadre si presentano al confronto diretto con la stessa posizione in classifica, l’ottava, con gli 8 punti messi insieme nelle prime sei giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. E’ diverso, viceversa, il bilancio più recente, maturato nell’ultima giornata di campionato e nei quarti di finale della Coppa Italia.

La Nuorese domenica scorsa ha perso in casa di misura con il Monastir, subendo il goal decisivo al 20′ del secondo tempo, e tre giorni dopo ha perso in casa anche la partita di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia, 0 a 2 con il Villasimius, dopo aver perso 1 a 0 in trasferta, e ha quindi abbandonato la manifestazione tricolore; il Carbonia, viceversa, nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 1 a 1 a Ghilarza, stesso risultato maturato mercoledì scorso nella partita di ritorno della Coppa Italia, in casa con il Monastir, pareggio che gli ha dato il pass per la semifinale con il Villasimius, grazie alla vittoria per 2 a 1 ottenuta due settimane prima sul campo della squadra di Marcello Angheleddu, oggi capolista in campionato insieme al Budoni.

Il Carbonia, la squadra più giovane del campionato, è in fiducia e punta a salire in classifica, in virtù di una qualità di gioco che avrebbe meritato finora un bilancio numerico sicuramente superiore. Le due sconfitte sono maturate in casa, contro due delle squadre dal maggiore potenziale e anche dalle maggiori ambizioni, il Budoni capolista ed il Tempio ex capolista, e in entrambi i casi il Carbonia ha giocato alla pari con gli avversari. Diego Mingioni potrà scegliere l’undici da schierare inizialmente con l’intero organico a disposizione.